〈私は遺族として、大切な姉の為、今、宝塚歌劇団に在団している者として想いを述べます〉【画像】「姉が受けたパワハラは悪質で強烈に酷い行為」劇団への怒りと深い失望を示した有愛きいの双子の妹一禾あお行間には、劇団への怒りと深い失望が滲んでいた。〈劇団員は宝塚歌劇団が作成した【パワーハラスメントは一切行わない】という誓約書にサインしています。それにもかかわらず、宝塚歌劇団は、日常的にパワハラをしている人