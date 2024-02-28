衣料品店「ユニクロ」で大量の商品を万引きしたとして、大阪府警は２８日、３０〜４０歳代のベトナム国籍の女３人を窃盗容疑で逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。ユニクロの商品は同国で人気で、３人のうち１人は「万引きするために来日し、何度も盗んだ」と供述。府警は同国に運んで売却する目的だったとみて調べる。捜査関係者によると、３人は２月１日午前１１時５５分頃、大阪市鶴見区の大型商業施設内にある「ユニ