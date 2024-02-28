古巣・西武との一戦で第1打席にいきなり本塁打ソフトバンクの山川穂高内野手が古巣・西武との一戦でいきなり本塁打を放った。28日に宮崎市の生目の杜運動公園で行われた「球春みやざきベースボールゲームズ」の初回。2死一塁で打席に入ると、ドラフト1位ルーキーの武内から左中間スタンドへ逆転2ランを突き刺した。先発の和田毅投手が1点を先制されて迎えた、その裏の攻撃だった。2死から井上朋也内野手が左前安打で出塁し、山