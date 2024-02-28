韓国ドラマ『女神降臨』に、主演チャウヌのヒロイン役として出演したムン・ガヨン(BS日本テレビ『女神降臨』公式HPより)週刊女性PRIME

「露出しすぎ」清純派女優の「ほぼランジェリー」ドレスに賛否 韓国

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • DOLCE＆GABBANAの秋冬コレクションを週刊女性PRIMEが取り上げた
  • グローバルアンバサダーの韓国人女優の「ほぼランジェリー」姿が話題に
  • ネットで称賛の声が出た一方、「露出しすぎ」「TPOを無視してる」との声も
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