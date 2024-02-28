元「プラス・マイナス」の岩橋良昌（45）が、女優の真木よう子（41）らに「エアガン」で撃たれたと“告発”した騒動。真木がTikTokの生配信で、「すごいね、エアガンのこと信じてる人いるんだ」と完全否定したことで、沈黙を続ける芸人の発言に注目が集まっている。吉本興業所属のタレントで、岩橋の事務所の元先輩である宮川大輔（51）だ。ダウンタウン松本人志“馬乗り写真”に新疑惑…元吉本芸人の黒幕の存在を示すハガキの真