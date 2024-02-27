久保建英を擁するレアル・ソシエダは現地２月27日に開催されるコパ・デル・レイの準決勝第２レグで、久保の古巣であるマジョルカと対戦する。その前日会見で、マジョルカのハビエル・アギーレ監督が、在籍時には満足な出場時間を与えずに“冷遇”した久保について言及した。スペインメディア『Futbol Fantasy』が伝えている。１−２で敗れた18日のリーグ戦では、同点ゴールを決められた日本代表MFについて、メキシコ人指揮官