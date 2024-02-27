サッカー女子北朝鮮代表のリ・ユイル監督が、２７日に行われたパリ五輪アジア最終予選なでしこジャパン戦の第２戦（２８日、国立）に向けた公式会見で、韓国メディアと一触即発になる事態がぼっ発した。２７日に国立で行われた公式会見に出席したリ監督は「明日の試合の重要性に関しては、私めも選手自身も、承知している。明日は同胞のみなさんがたくさん駆けつけてくれると聞いているので、いい結果を出したい」と強い決意を