トーヨービバレッジは3月5日から順次、チルドカップ「珈琲所コメダ珈琲店 まろやか珈琲ゼリーオーレ」を発売する。【関連記事】おぱんちゅうさぎ「コメダ珈琲店」コラボ開催、ピック付シロノワールやコースター付きクリームソーダ･ソフトクリーム発売、限定グッズなど当たるSNS企画も/「コメダ珈琲店で食べたいんですけど〜!」キャンペーン“珈琲所コメダ珈琲店”を運営するコメダとの共同開発商品。3月5日から全国のコンビニエン