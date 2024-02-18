ランチを盗まれたことに腹を立てて同僚を殺害した男の裁判が先月30日に行われ、懲役100年の判決が下された。執行猶予30年が付いているものの、少なくとも70年は服役することになるという。男は殺害を計画してから実行するまでの数日間、「殺人のための練習をしていた」と供述していると、米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】米バージニア州フェアファックス郡連邦検事は先月末、第一級