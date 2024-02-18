ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は１８日、高校通算１４０本塁打を記録した、花巻東（岩手）の佐々木麟太郎内野手（３年）が米スタンフォード大学へ進学することを伝えた。司会の関口宏は、世界屈指の名門大への進学に「野球したいのか、違うことしたいのかがわかんない」と指摘した。その上で「うまくいったら話題になるね」と期待していた。