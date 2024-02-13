術後初の屋外フリー打撃も21スイングで10本の柵越え「完全復活！」推定140メートル弾を放ったドジャースの大谷翔平投手の肉体にも注目が集まっている。12日（日本時間13日）に米アリゾナ州グレンデールの球団施設で行ったキャンプ初のフリー打撃。軽々と飛んでいく打球に、「やっぱデカいな。フィジカルバケモンだ」との声が上がっている。右脇腹を痛めた昨年9月4日（同5日）以来161日ぶりの屋外フリー打撃は、21スイングで10