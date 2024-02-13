全国に1800店舗以上ある、老若男女問わず人気のスターバックス コーヒー（スタバ）。期間限定フラペチーノやこだわりのコーヒーなど魅力的なドリンクが多いが、コンビニと比べると少し高い印象も…。そんなスタバをお得に楽しむことができるそう。X（旧Twitter）で約4万人のフォロワーへお得情報を発信しているMURA（むら）さんに、今日から使えるスタバの3つの“お得ワザ”を聞いた。【画像】早起きするとスタバがお得！ マフィ