ファミリーマート」は、2月13日（火）から、看板商品の「ファミチキ」よりソースインタイプの新商品「タルタルソースinファミチキ」を、全国の店舗で発売する。【写真】両方食べたい！「タルタルソースinクリスピーチキン」も登場■構想から約3年で商品化今回登場するのは、チキンの中に酸味のある爽やかな味わいが特徴のタルタルソースを入れた「タルタルソースinファミチキ」と「タルタルソースinクリスピーチキン」の2