バレンタインデー直前、恋愛の温度・感度ともにアップするこの時期に、「しゃぶしゃぶ温野菜」（by コロワイドグループ レインズインターナショナル）が衝撃的な調査データを公表した。全国の20〜50代 男女 600名 に聞いたところ、なんと「しゃぶしゃぶ」は気になる人の性格がよくわかるメニューというから、興味深い。「恋愛したい・している人は必見」というこの調査結果を、さっそくチェックしていこう↓↓↓しゃぶしゃぶデート