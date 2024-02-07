50万円前後の「中古スポーツカー」お勧めモデルは？世界的な半導体不足による新車の納期遅れの影響で、一時期に中古車価格が高騰しました。半導体不足はかなり解消されたものの、中古車の相場は全体的に高値傾向が継続しており、特に中古スポーツカーの価格が上がっています。激安で販売されている「中古スポーツカー」ってどう？これはスポーツカー自体の数が減少傾向にあることや、海外で国産スポーツカー人気が高まった