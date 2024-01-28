卓球・全日本選手権最終日（2024年1月28日東京体育館）男子シングルス決勝で、張本智和（智和企画）が戸上隼輔（明大）をフルゲーム4―3で撃破し、6年ぶりに日本一に返り咲いた。今大会はパリ五輪選考対象の最後の大会ながら、張本は選考レースのトップを独走しており既に出場は確実。だが、日本最高峰の舞台では史上最年少の14歳で男子シングルスを制した18年を最後に、20年と23年は決勝で敗れるなど頂点から遠ざかって