韓国はE組首位通過を懸けて戦う韓国代表は1月25日、アジアカップ・グループリーグ第3戦マレーシア代表戦に臨み、前半22分に先制点を奪った。E組1位が決勝トーナメント1回戦で日本と対戦するため、韓国が勝利して同組でもう1試合の首位ヨルダンが引き分け以下に終わった場合は“日韓戦”となる。韓国はエースFWソン・フンミン（トッテナム）やMFイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、DFキム・ミンジェ（バイエルン・ミュンヘ