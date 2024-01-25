アジアカップD組最終戦サッカーのアジアカップは24日、グループリーグD組の第3戦を行い、世界ランキング17位の日本代表は同146位のインドネシアに3-1で勝利。通算2勝1敗としてグループ2位での決勝トーナメント進出を決めた。前節から先発を大幅に入れ替える采配で勝ち点3を手にした森保一監督が、試合終了直後に見せた振る舞いが話題に。そこで見られた23歳の“7戦6発男”の対応に日本人ファンから「ほんまにええ人なんやと思っ