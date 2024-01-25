キャンプインまで1週間を切るなか、未だ着地する気配のない千葉ロッテマリーンズ佐々木朗希（22）の契約更改。さらに、“わがまま”とも捉えられるような報道が相次ぎ、ファンは気が気でないようだ。昨年12月にポスティング制度による今オフ中のメジャー移籍を希望したことが報じられた佐々木。入団時からメジャーを志望していたとはいえ、現状での移籍希望には、波紋が広がった。「佐々木選手は、昨年のWBCにも出場し、史上最年