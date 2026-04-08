2026年3月28日にJR大井町駅前にオープンした「OIMACHI TRACKS(大井町トラックス)」。その4階にあるのが「サウナメッツァ大井町トラックス」。サウナシュラン受賞歴もあり、サウナ好きからも高い評価を受けている千葉県流山市の「スパメッツァおおたか」などを展開する温浴ブランド「スパメッツァ」の新施設ということもあり、オープン前から注目されていた。そんな「サウナメッツァ大井町トラックス」にさっそく行ってきた。【写真