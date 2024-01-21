2億1500万円減の年俸2億6000万円プラス出来高払いの単年契約を結んだ楽天の田中将大投手が21日、仙台市内の球団事務所で契約交渉に臨み、2億1500万円減の年俸2億6000万円プラス出来高払いの単年契約を結んだ。野球協約の減額制限（1億円超は40％）を超える約45％ダウン。昨季は24試合に先発して7勝11敗、防御率4.91と自己ワーストの成績に終わり、今季は復活を目指す。（金額はすべて推定）ヤンキース時代の2019年には2200万ド