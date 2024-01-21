◇全国都道府県対抗男子駅伝（2024年1月21日広島・平和記念公園前発着の7区間48キロ）長野が強さを見せつけて3連覇（21、22年は新型コロナウイルスの影響で中止）を達成した。2時間17分1秒（速報値）は大会新記録だった。1区（7キロ）の浜口大和（17＝佐久長聖高）は区間4位だったが、従来の区間記録を1秒上回る好記録。中学生区間の2区（3キロ）で6位と順位を下げたが、3区（8・5キロ）では伊藤大志（20＝早大）が4位に盛