アメリカ・オハイオ州で武装した警察が住宅に突入し、閃光（せんこう）弾を発射した。しかし捜索の結果、容疑者はこの家にいないことが判明。警察は「家を間違えた」と話した。住宅に住む母親は、警察が使用した閃光弾で、赤ちゃんの肺に炎症が起きたと主張している。突入する家を間違えるアメリカ・オハイオ州。武装した警察が、住宅に近づいていく。そして、「警察だ！玄関まで来い！！」と警告。ドアをたたき壊すと同時に、閃光