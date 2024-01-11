お正月に祖父母や親戚から貰うお年玉は嬉しいもの。しかし、喜び方に困りそうなお年玉がX（ツイッター）上に投稿され話題になっている。お年玉、年齢相応の額を現金で配ったのに娘たちや親戚っ子から詐欺だと文句を言われた2024年1月1日、ファミコンなど20世紀レトロゲームをテーマに、書籍や雑誌で執筆活動を行っている鯨武長之介(＠chou_nosuke)さんが、そんなつぶやきと共に投稿した写真。3歳から17歳までの娘や親戚の子供たち