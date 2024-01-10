グルメリポーターとして活躍するタレント・彦摩呂が９日までに自身のＳＮＳを更新。２０歳時の秘蔵写真を公開した。彦摩呂はインスタグラムを更新し「成人を迎えられた方々、おめでとう御座います私も二十歳がありました〜」とつづり、２０歳の頃の写真を複数枚アップ。「人間は、環境に適応する生き物です〜先輩からのアドバイスは、食べ過ぎに注意です〜笑」と現在の写真と共に新成人にアドバイスを送った。