女優の飯島直子（５５）が１０日までに自身のインスタグラムを更新し、成人式の写真を公開した。飯島は「ウザイ写真四連発です成人式の写真、昨年も載せましたが怖いもの見たさでみんなが見たいというのでまた載せておきますねわたしも勇気ありますね」とつづり、振り袖姿の記念写真をアップ。「早生まれなので１９才の時です腫れぼったい目してますね地元の写真館で撮りました」と明かした。「あとの写真は昨年の