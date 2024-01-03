アメリカに住むキンリー・ヘイマンちゃん（Kynlee Heiman、7）は、モデル、女優、体操選手という3つの肩書きを持ち、母親が管理するSNSで様々な顔を披露している。そんななか最近は特に、キンリーちゃんの見事な腹筋に注目が集まっており、SNSには様々な声が寄せられているようだ。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】【この記事の動画を見る】アメリカに住むキンリー・ヘイマンちゃんは、7