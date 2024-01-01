4Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ºÅÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÂÃ«±ØÁ°¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¸·²ü·ÙÈ÷¤Ç¤â¡Ä ÂçÀª¤¬½¸¤Ã¤¿½ÂÃ«¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î¶¸Áû¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤ëÄ¹Ã«Éô·ò½ÂÃ«¶èÄ¹¤Ï12·î6Æü¡¢½ÂÃ«¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢»¨Æ§»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢¶è¤¬°ÑÂ÷¤¹¤ë·ÙÈ÷¤òºòÇ¯¤è¤ê¤â¶¯²½¤·¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¶áÎÙ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤äÎÌÈÎÅ¹¤Ë¤Ï¼òÎà¤ÎÈÎÇä¼«½Í¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç