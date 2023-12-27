調査会社のインテージは27日、2024年のお年玉の調査を発表し、お年玉を渡す人の予算総額は平均2万5099円となり、2023年に比べ1442円増えた。渡す人数は小学生未満から大学生などに分けたすべての区分で、増加した。一方、1人に渡す額は全区分で減少し、中学生に渡すお年玉の額は、2023年は「5000円超〜1万円」が45.6％と最多だったが、2024年は「3000円超〜5000円」が49.1％で最も割合が多かった。インテージは「年末年始に人と会