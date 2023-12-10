博士号などの学位を取得しても、定職につけず、生きづらさを抱えている人たちがいる。そうした「高学歴難民」には、特有の困難がある。犯罪加害者の家族を支援するNPO法人の代表で、『高学歴難民』（講談社現代新書）を書いた阿部恭子さんは「彼らは『これだけ時間とお金を費やしたのに』という思いを抱いている」という――。（第2回／全3回）写真＝iStock.com／bee32※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bee32■「高学歴難