イスラエル軍がイスラム組織ハマスの殲滅作戦を進める中、戦火のガザに残り、最前線で活躍する日本人医師がいる。国境なき医師団日本の会長を務めている中嶋優子医師だ。中嶋医師は、11月14日にガザに入り、主に、南部の都市・ハンユニスのナセル病院で活動している。日々変わりゆく戦況に翻弄されながらも、市民の命を守ろうと奮闘する中嶋医師に話を聞いた。戦闘再開で医療スタッフは戦々恐々インタビューをしたのは、12月3日。