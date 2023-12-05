自民党の桜田義孝・元五輪相が、所属する二階派（志帥会）に退会の意向を伝えていたことが４日、わかった。関係者によると、１１月３０日付で退会届を提出した。桜田氏は、同派から課される派閥の政治資金パーティー券の販売ノルマに不満があったという。