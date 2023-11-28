◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２３ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２８日・グランドプリンスホテル新高輪）巨人・大城卓三捕手がセ・リーグ捕手部門で３年ぶり２度目のベストナインを受賞し、表彰された。プロ６年目の今季は正捕手として自己最多の１３４試合に出場。自身初の規定打席に到達するなど打率２割８分１厘、１６本塁打、５５打点といずれもキャリアハイの成績を残した。「目指していた数字に近い部分を残