プロ野球日本ハムの吉田輝星投手（22）とオリックス黒木優太投手（29）のトレードが2023年11月24日に成立した。夏の甲子園で活躍しドラフト1位で入団した吉田のトレードは野球ファンの間で話題を呼んだ。トレードを成立させた両球団の思惑、狙いはどこにあるのか。元楽天のヘッドコーチ橋上秀樹氏（57）はJ-CASTニュースの取材に、「オリックスにとってプラス要素しかない」との見解を示した。日本ハムでは先発希望も叶わず吉田は1