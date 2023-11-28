西武・佐藤龍世内野手（２６）が２８日、埼玉・所沢の球団事務所で契約更改交渉に臨み今季年俸１１００万円から倍増の２２００万円（いずれも推定）で来季年俸を更改した。昨オフに日本ハムからの出戻りトレードで古巣に復帰した佐藤龍はプロ５年目の今季、キャリアハイの９１試合に出場し、打率２割６分３厘をマークした。佐藤龍は「（球団には）想像以上に頑張ってくれた。本当に充実したシーズンを送れました」と充実感を