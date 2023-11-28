ハーゲンダッツのクリスピーサンドから、人気のジャポネシリーズの新作『ジャポネ クリスピーサンド お濃い抹茶ラテ』が発売されます。ハーゲンダッツとセブン‐イレブンの共同開発商品「ジャポネシリーズ」は、本格的な和の味わいにこだわったセブン‐イレブン限定のアイスクリームデザートとして登場し、今年で10周年を迎えます。新商品は、おもてなしの場で振舞われるコク深い濃茶を使った抹茶ラテの味わいを、ジャポネシリーズ
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