政府は、賃上げ促進税制について、前年度よりも給与支給総額を８％以上増やした大企業や中堅企業向けの税優遇枠を作る検討に入った。３％前後で推移する物価上昇率を超える賃上げを実現できるよう、企業の取り組みを促す狙いだ。年末に向けて、与党の税制調査会で詳細を検討する。複数の関係者が明らかにした。海外拠点も含めた従業員の給与総額を前年度よりも８％以上増やした場合には、大企業で増加分の最大３５％を、従業員