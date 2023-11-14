景気刺激策が奏功しつつある？11月7日、IMF（国際通貨基金）は中国のGDP成長率予測を改定し、2023年は5.4％、2024年は4.6％だとして、いずれも10月の「世界経済見通し」報告書で出した予測を0.4ポイント上方修正した。バブル崩壊と言われているのに、中国経済は本当にそこまでの力強さを発揮しているのだろうか。確かに中国側の発表する数字では、7-9月期のGDPは、市場予想の前年同期比4.4％増を0.5％も上回って、4.9％も増加した