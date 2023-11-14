【プレミアリーグ】チェルシー4−4マンチェスター・シティ（日本時間11月13日／スタンフォード・ブリッジ）【映像】物議を醸す“スパイ行為”（拡大）あまりにも堂々とした"スパイ大作戦"に怪物・ハーランドも笑わずにはいられなかった。同点で迎えた後半アディショナルタイムに、絶好の位置でFKを獲得したマンチェスター・シティ。勝ち越しを狙うべく作戦会議をしている輪の中に、見知らぬ人影が──。白熱した試合で見せたお茶目