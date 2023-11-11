三木と江村が引退、戦力外の石川歩は育成で再契約見込みロッテは今季、70勝68敗5分けで2位。吉井理人監督の下、2022年の5位から飛躍を果たした。2005年を最後に遠ざかるリーグ制覇へ向け、今後はどんな補強に乗り出していくのか。現状での支配下選手はドラフト指名の5選手を含めて65人。上限の70人までは余裕を残している。今季限りで江村直也捕手と三木亮内野手が現役引退。通算76勝の右腕・石川歩投手は戦力外通告を受けたが