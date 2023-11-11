ヤクルト奥村は自身のインスタグラムで現役引退を発表ヤクルトから戦力外通告を受けていた奥村展征内野手が10日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。2013年のドラフト4位で日大山形高から巨人入り。2014年オフに人的補償でヤクルトに移籍した。ここでは2013年の巨人の支配下ドラフトを振り返ってみる。同年は支配下で5人を獲得。1位は日本生命から入団した小林誠司捕手だった。2017年にはシーズン前に野球日本代表「