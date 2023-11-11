6日、大阪・梅田で、ナゾの光の筋が目撃された。5日にタイガースが日本一に輝いたため、その優勝を祝うものかと思われたが、その正体は別のものだった。梅田で“ナゾの光”人々が足を止め、空を見上げている。視線の先は、繁華街を貫くナゾの光の筋だ。見上げていた人が「あれじゃない？いん石が落ちるとか」と話す。また、別の人は「『宇宙と交信してるんちゃうん』って冗談混じりで言ってました」と話した。取材班は真相を確かめ