ニッポンから見れば地球の裏側にあたる南米ペルーをご訪問された、秋篠宮家の次女・佳子さま（28）。飛行機トラブルもあった上、現地での率直なご発言は賛否両論となるが、常にほほ笑みを欠かさない。そこには胸に秘めたる過去との“決別”が見え隠れしていて……。＊＊＊【写真を見る】「もはや家じゃなくて館！」夫妻が引っ越すとされる2億円豪邸御簾の向こうでお過ごしになる皇族が、われわれと同じ“等身大”のお言葉