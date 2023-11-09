記者「いわゆる『立ちんぼ』行為をしていたとみられる女性が、警察官に連れられて捜査車両へと乗り込みます」大阪・ミナミの路上で売春目的で客待ちをしたとして大阪府警は昨夜、一斉摘発を行い、20代の女4人を逮捕しました。各地で社会問題化している「立ちんぼ」。ホストクラブなどに通う費用を得るために、客引き行為に及ぶケースが報告されています。逮捕された女の1人も「2年ほど前からホストなどにお金を貢ぐため、売春をし