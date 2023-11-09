瓜田純士（2023年5月撮影）日刊スポーツ

瓜田純士が武井壮のBD出場巡る投稿に挑発「裸で動物ネタやる位が関の山」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 瓜田純士が9日にXで、武井壮のBreakingDownを巡る投稿に反応した
  • 「おもしろい人は規制やコンプラを言い訳に使わない」とバッサリ
  • こうした制限がなくなっても「裸で動物ネタやる位が関の山だろ」と挑発した
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