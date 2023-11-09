中国から山養山参を密輸してきたＡ（６６）は２０２１年、中国現地で「偽薬の製造販売がお金になる」という話を聞いた。新型コロナの影響で貿易が萎縮した中、こうした話に関心を持ったＡはこれを実行に移すことにした。Ａは中国で偽バイアグラ製造法を習ったＢ（６７）、錠剤を製造できる打錠機を保有するＣ（５５）と意気投合した。昨年１月に江原道旌善（チョンソン）に製造工場を設置し、流通を担当するＤ（６１）とも交渉して