全国のファミリーマートから、モスバーガーとコラボレーションした「モスバーガー監修 テリヤキクリームチーズ肉まん」が登場！モスバーガーで人気の「クリームチーズテリヤキバーガー」をイメージした中華まんです☆ ファミリーマート「モスバーガー監修 テリヤキクリームチーズ肉まん」  価格：189円（税込）発売日：2023年11月14日（火）取扱店舗：全国のファミリーマート約16,500店 ファミリーマートから