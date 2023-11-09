ミックス猫のとびくんは、ビビりだけどやんちゃで甘えん坊な性格。2歳上のお姉ちゃん猫が大好きな男の子です。しかし、最近とびくんは女の子のような座り方をするのだとか。これは大好きなお姉ちゃんの影響が出たのかな？飼い主さんがSNSに投稿すると「可愛い」などのコメントが寄せられ、注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】SNSに投稿された写真を見てみると、壁にもたれかかるように座る