¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡ÊTCG¡Ë¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó ¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡×¤¬ 2024Ç¯²Æ¤è¤êÆüËÜ¡¦ËÌÊÆ¡¦Ãæ¹ñËÜÅÚ¡¦¹á¹Á¡¦ÂæÏÑ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Å¸³«¥¨¥ê¥¢¤Ï½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ÎÈÇ¸¢¸µ¤Ç¤¢¤ë±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¿·»ö¶È¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ï±ßÃ«¥×¥í¤¬Å¸³«¤¹¤ëºîÉÊ·²¡£ÆÃ»£TVÈÖÁÈ¡Ø¥¦¥ë¥È¥éQ¡Ù¡Ê1966Ç¯¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢Â³¤¯¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¡Ê1966Ç¯¡Ë