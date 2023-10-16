グレードは3種類トヨタのオーストラリアは2023年10月12日、新型コンパクトSUV「C-HR」を2024年第1四半期に発売すると発表するとともに、価格を明らかにしました。トヨタ新型「C-HR」C-HRの登場は、2014年9月開催のパリモーターショーで公開された「TOYOTA C-HR Concept」まで遡ります。このコンセプトモデルを起源とし、2016年12月、ほぼ同等の斬新なデザインで“クーペスタイルのコンパクトSUV”として正式にデビューし、日本